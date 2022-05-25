Bakan Kirişci: IPARD programlarının 81 ile yayılmasını arzu ediyoruz

Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 15. Yıl Değerlendirme Toplantısı ve Yatırımcı Buluşması programında yaptığı konuşmasında, IPARD programına verdiği önemden bahsetti.

Salgın ve savaşın, tarım ve gıda sektörünün stratejik ve vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini belirten Kirişci, bu sektörlerin mutlak surette yerli ve milli olması gerektiğinin altını çizdi.

Kirişci, hayata geçen projeler sayesinde kırsala rağbette yükselişin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, projelerden kaynaklı uluslar arası heyetlerle iş birliği yapmayı önemsediğini dile getirdi. Bir ülkenin cadde ve sokaklarında bu tarz ilişkinin ürünü ziyaret ve ziyaretçileri varsa o ülkenin o kadar itibarlı ve önünün açık olduğunu söyleyen Kirişci, şöyle devam etti:

"AB heyetinin de olduğu bir ziyarette IPARD programı çerçevesinde destek alan hanım kardeşimiz örnek bir işletme kurmuş, tam da bizim istediğimiz gibi aile iş gücünü tamamıyla işletmeye katmıştı. Bizim hedefimiz işletmenin belli bir ölçeği tutturması, aile iş gücünün mutlak surette değerlendirilmesi adına oluşturulması. Bu manada IPARD'dan kaynaklı olarak AB'ye bunu iletmiş olayım."

Kirişci, projelerin ilk başta 17 ilde başladığını şu an 42 ile ulaştığını anımsatarak, bu görülen başarılı örneklerden dolayı 81 ile yayılmasını arzu ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki süreçte AB üyesi Türkiye olarak da TKDK'nın nice kuruluş yıllarını kutlamanın çok daha önemli olduğunu ifade eden Kirişci, "IPARD'ın 3. fazıyla ilgili de, bu zamana kadar yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın güzel bir örneğidir." dedi.

Konuşmanın ardından TKDK'dan 15 yıllık süreçte destek alan dikkat çekici proje sahiplerine plaket takdimi yapıldı.