Bakan Koca: (Yeni personel atamalarına ilişkin) Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek, mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün itibariyle başladı. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacak. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına ilişkin) Yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum, İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim.