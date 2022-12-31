Bakan Koca 2022'de yapılan toplam muayene sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693'ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz.

Son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 Bin 808'i gerçekleşti. Yani 2022'de en az 33 MİLYON 203 BİN 299 RANDEVUYA GELİNMEDİ. Bu tablo düşündürücü.