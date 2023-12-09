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  • Bakan Koca, 780 UMKE gönüllüsünün sel felaketlerine karşı tatbikatını paylaştı
Güncel

Bakan Koca, 780 UMKE gönüllüsünün sel felaketlerine karşı tatbikatını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketlerine yönelik tatbikat yaptığını bildirdi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Bakan Koca, 780 UMKE gönüllüsünün sel felaketlerine karşı tatbikatını paylaştı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu'da görevli 780 UMKE gönüllüsü, koordinatör bölge olan Samsun'daki tatbikatlarını tamamladı. Her yıl yapılan UMKE bölgesel tatbikatları, iller arasındaki eş güdümü artırmayı amaçlıyor. Samsun merkezli bu tatbikatta, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi baz alındı." ifadelerini kullandı.

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