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Bakan Koca 'acemi kasap' bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda 'acemi kasap' hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

AA16 Haziran 2024 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Bakan Koca 'acemi kasap' bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi yaralandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında Ankara'da bin 274, İstanbul'da 840 ve İzmir'de 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı yaralanmalar sonucunda sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

16 BİN KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

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