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Bakan Koca acı haberi duyurdu: Maden faciasında bir şehit daha

Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu.

4 Kasım 2022 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Bakan Koca acı haberi duyurdu: Maden faciasında bir şehit daha
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Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu.

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