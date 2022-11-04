Bakan Koca acı haberi duyurdu: Maden faciasında bir şehit daha

Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu.