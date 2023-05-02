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Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.

2 Mayıs 2023 Salı 10:02 - Güncelleme:
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85'inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.

Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.

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