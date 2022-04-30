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Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsten vefat sayısı ilk kez 10'un altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2020'den sonra ilk kez Covid-19'dan kaybedilen hasta sayısının 10'un altına düştüğünü belirterek, 'Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın' dedi.

DHA30 Nisan 2022 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
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Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vaka sayısı her geçen gün arttı. Bu yılın başında Omicron varyantının da etkisiyle günlük vaka sayıları 100 bini aşarken, daha sonra düşüş trendi başladı. Geçen hafta vaka sayılarının 3 binin altına düşmesiyle birlikte toplanan Bilim Kurulu kararıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu da kaldırılmış oldu. Dün Covid-19'da günlük vaka sayısı 2 binin altına, kaybedilen hasta sayısı da 10'un altına düştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün bin 924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

Türkiye'de 2 yıl içinde Covid-19'a bağlı olarak toplam 97 bin 666 kişi hayatını kaybederken, 14 milyon 775 bin 634 koronavirüs vakası tespit edildi.

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