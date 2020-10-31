Bakan Koca: Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:01 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:14

Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.