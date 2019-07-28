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Bakan Koca Aşık Ali Nurşani'nin çağrısına kayıtsız kalmadı: Bakanlık Engin Nurşani için harekete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gırtlak kanseri teşhisi konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

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Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu Nurşani için sevenlerinden yardım çağrısında bulunmuştu. Ali Nurşani’nin oğlu için yardım çağrısı yaptığı video sosyal medyada gündem oldu.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurşani’nin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmail Saymaz’ın Twitter üzerinden kendisini etiketleyerek paylaştığı “Lütfen, halk aşığımıza sahip çıkalım” mesajına yanıt verdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Koca, paylaşımında “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim.” İfadeleriyle Engin Nurşani için harekete geçildiğini duyurdu.

NURŞANİ'NİN YARDIM ÇAĞRISI

Aşık Ali Nurşani sosyal medya üzerinden ""Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum." sözleriyle sevenlerinden yardım istemişti.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

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