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Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım' dedi.

DHA23 Haziran 2021 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:27
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Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programında dahil edilmesiyle günlük uygulanan koronavirüs aşısında rekor kırılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; saat 10.15 itibarı ile birinci doz aşı sayısı 29 milyon 292 bin 644, ikinci doz aşı 14 milyon 602 bin 926 oldu. Böylece toplam uygulanan doz miktarı, 43 milyon 895 bin 570 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" ifadesini kullandı.

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