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Bakan Koca ilk aşılama için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapacağız.' dedi.

01 Aralık 2020 Salı 16:25 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:07
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Bakan Koca:, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapacağız."

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