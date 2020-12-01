01 Aralık 2020 Salı 16:25 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:07

Bakan Koca:, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapacağız."

