İHA 24 Mart 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarla korona virüs konusunda atılan adımlar ve sonuçları ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.

“50 bin hızlı PSR kiti geliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Çin’de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik” ifadelerini kullandı.