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Bakan Koca: Bartın'da 4 yaralıdan 2 kişi taburcu edildi

Bakan Koca, 'Selden etkilenen Bartın'da 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir' dedi.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Bakan Koca: Bartın'da 4 yaralıdan 2 kişi taburcu edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisinin devam ettiğini, diğer 2 kişinin ise tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selden etkilenen Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sahada sel felaketi ile ilgili acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleri ile hastanelere 68 vaka nakil olmuştur. Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir. Bartın'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

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