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Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının ikincisinin Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, hizmet kalitelerini, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasite verileriyle değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin daha önce de Ankara'da iki ayrı toplantı düzenlenmişti.

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