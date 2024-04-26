Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının ikincisinin Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, hizmet kalitelerini, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasite verileriyle değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin daha önce de Ankara'da iki ayrı toplantı düzenlenmişti.