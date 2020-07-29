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Güncel

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası basın açıklaması yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:42 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:42
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