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Güncel

Bakan Koca bizzat duyurdu! Hazırlığını yapıyoruz

Dünya Sağlık Örgütünün medya brifinginde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.' dedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

(Kovid-19) Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.

Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.

Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.

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