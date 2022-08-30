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Güncel

Bakan Koca bu sözlerle duyurdu: Bir günde 2 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının bir hafta sürecek 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini bildirdi.

AA30 Ağustos 2022 Salı 22:25 - Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"3. dönem atama kurası ile Bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı 'http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. Sayı, sadece 1 gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var!"

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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