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  • Bakan Koca'dan uyarı: Ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli
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Bakan Koca'dan uyarı: Ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli

Bakan Koca 'Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici..' dedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:40
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Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

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