Bakan Koca, Cenevre'de mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 77. Dünya Sağlık Asamblesi için bulundukları Cenevre'de, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Katar Halk Sağlığı Bakanı Hanan Mohammed al Kuwari ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Açıklamaya göre Koca, görüşmelerde ilaç ve tıbbi cihaz tedariki, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık personeli eğitimi alanlarında karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Görüşmelerinde uluslararası hasta tedavisi faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı garantörlüğündeki HealthTürkiye markası altında gerçekleştirildiğini anlatan Koca, tedavi için Türkiye'yi tercih edeceklerin "HealthTürkiye" web portalını kullanmalarının önem taşıdığını kaydetti.