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Güncel

Bakan Koca, çok riskli olarak açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 01:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 01:52
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

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