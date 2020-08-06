06 Ağustos 2020 Perşembe 10:12 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yapıtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."