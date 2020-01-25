Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu

IHA 25.01.2020 07:44 - Güncelleme: 25.01.2020 07:44

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı.