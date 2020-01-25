İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu
Güncel

Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

IHA25.01.2020  07:44 - Güncelleme: 25.01.2020  07:44

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı.

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.