Bakan Koca detayları anlattı! UMKE ATAK artık arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos Ulusal Umke Haftası dolayısıyla bakanlık binasında düzenlenen ve 81 ilden UMKE gönüllülerinin bulunduğu programa katıldı. Burada konuşan Koca, 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini hatırlatarak, "UMKE ekiplerimiz deprem sahasında üstün bir gayret sergilediler. 5 bin 332 arkadaşımız tüm deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Karşılığı hayat olan çok değerli bir emek ortaya koydular. Tıpkı sağlık hizmetlerinin tüm kademelerindeki mesai arkadaşları gibi. Ben bu özel günde UMKE ekibinin tüm yönetim ve gönüllü kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"UMKE GÖNÜLLÜLERİ 20 YILIN AFET VE FELAKETLERİNDE ÇOK KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ"

Koca, 7-13 Ağustos tarihleri arasındaki haftayı, UMKE haftası olarak kutlanacağını dile getirerek, "UMKE gönüllüleri olarak, 20 yılın afet ve felaketlerinde çok kritik görevler üstlendiniz. Milletimizin medar-ı iftiharı oldunuz, binlerce insanın hayır duasını aldınız. Gelecekte UMKE'nin daha nitelikli, yenilikçi bir gelişim süreci yaşamasını önemsiyoruz. Buna mecburuz. Depremlerin, yaşadığımız coğrafyanın gözardı edilemez gerçeği olduğunu acı tecrübelerle biliyoruz. Millet ve devlet olarak bu gerçeği dikkate alan bir yenilenme ihtiyacını aklımızdan çıkaramayız. Geleceği daha güvenli ve sağlıklı yaşayabilmek için, çıkardığımız derslerden hareketle, kurumsal ve toplumsal düzeyde gereken değişimleri gerçekleştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız" dedi.

"UMKE ATAK ARTIK ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE ETKİN ROL ALACAK"

Bilgi ve teknolojik kapasiteyi medikal kurtarma hizmeti konsemptini bilimsel gerçekler ışığında gözden geçirerek gelişim odaklı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Kahramanmaraş depremlerinde en büyük ihtiyaç arama kurtarma ekibinde yaşandı. Bu nedenle, daha çok medikal yardım maksatlı kurulan UMKE'yi, arama kurtarma faaliyetlerini de içeren bir eylem genişliğine taşıma kararı aldık. UMKE çatısı altında UMKE ATAK adında bir yapı oluşturuyoruz. UMKE gönüllülerimiz ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitimleri alarak, bundan sonra deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri de yürütecekler. Dünyada eşine az rastlanan bu gönüllülük hareketini hem arama kurtarma yapan hem de medikal destek sağlayan bir yapıya kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bakan Koca, ATAK ile ilgili gönüllülerin sayısının artırılarak, acil ve afetlerde daha etkin bir fonksiyon üstlenmeyi sağlayacaklarının altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasının ardından ise 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalanan ve buna rağmen depremde acil sağlık hizmeti vermek için aktif rol alan UMKE gönüllülerini de plaket takdim ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan gelecek hafta 20 medikal kurtarma ve 24 acil müdahale aracı da acil durumlarda kullanılmak üzere illerdeki UMKE merkezlerine teslim edileceği kaydedildi.