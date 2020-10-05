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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye teşekkür etti

Sağlık Bakın Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye teşekkür etti.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 07:02 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 07:02
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Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde DSÖ'nün raporunda yer alan ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini takdir eden ifadeler üzerine Türkiye'nin, deneyimlerini DSÖ ile paylaşmaya hazır olduğu mesajını vermişti. 

Bunu üzerine DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Bakan Koca'ya teşekkür mesajı paylaştı. 

Bakan Koca bu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayarak "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca; DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve COVID-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır.' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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