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Bakan Koca duyurdu! 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını belirtti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu! 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

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