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Bakan Koca duyurdu: Adli işlem başlatılacak

Sağlık Bakanı Koca, 'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyardı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik sağlayacakları iddiasıyla vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

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