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Bakan Koca duyurdu! Aşıya erişimde yeni kolaylıklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

08 Haziran 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 11:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.

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