Bakan Koca duyurdu! Aşıya erişimde yeni kolaylıklar

08 Haziran 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 11:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin.