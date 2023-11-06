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Bakan Koca duyurdu: Cizre Devlet Hastanesi'nde üç kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasındaki kasten yaralama ve kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişinin tutuklandığını bildirdi.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 00:13 - Güncelleme:
Bakan Koca duyurdu: Cizre Devlet Hastanesi'nde üç kişi tutuklandı
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Koca, sosyal medya hesabından, Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Cizre Devlet Hastanesinde, herhangi bir sağlık çalışanına yönelik olmayan, hastaneye gelen iki grup arasında vuku bulan kasten yaralama ve aynı zamanda kamu malına zarar verme olayı sebebiyle üç kişi tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etmektedir. Bir sağlık çalışanını hedef almasa da sağlık kurumunda meydana gelen her şiddet olayını sağlıkta şiddet kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan şüphe duyulmasın."

  • Cizre
  • Kasten yaralama
  • Kamu malına zarar verme

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