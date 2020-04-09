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Bakan Koca duyurdu: Hizmete açıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 08:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 08:14
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Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı.

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