Bakan Koca duyurdu: Hizmete açıldı

Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı.
829 sismik izolatörle güçlendirilen MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/05Q5TmYhbY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020