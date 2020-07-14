Bakan Koca duyurdu: Kovid-19 vakalarında 33 gün sonra bir ilk!

14 Temmuz 2020 Salı 20:25 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 20:36

Bakan Koca "Tekrar binin altındayız. 33 gün sonra ilk kez." dedi.



Bakan Koca "11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." dedi.

Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

Koca: "11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Yarını bilmiyoruz, tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğiz."