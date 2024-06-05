Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi hizmet vermeye başladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Etlik Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi 15 Mayıs'ta resmi açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. Ünitemizde, çocuk sahibi olamayan çiftlere, kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere ve çocuk sahibi olma kabiliyetini koruma ihtiyacı duyan kadın ve erkeklere hizmet veriyoruz. Amacımız, büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza ileri teknoloji ürünü ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sayesinde bekledikleri iyi haberleri verebilmek."

Bakan Koca, paylaşımında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu'nun ünitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı videoya da yer verdi.