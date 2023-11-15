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Bakan Koca, Filistinli kanser hastası çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tedavilerinin devamı için Gazze'den Kahire'ye nakledilen çocukları hastanede ziyaret etti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Bakan Koca, Filistinli kanser hastası çocukları ziyaret etti
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Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.

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