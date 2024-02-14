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Bakan Koca: Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Bakan Koca: Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 sağlık yardımı Mısır'a ulaştı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."

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