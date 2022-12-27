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Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

27 Aralık 2022 Salı 12:00 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

(Piyasada bulunamayan ilaçlara ilişkin) Geçtiğimiz hafta önemli adımlar attık. İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık.

(SMA Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?) SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız.

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