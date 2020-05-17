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Güncel

Bakan Koca güncel verileri açıkladı: İyileşen hasta sayısı 110 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 109 bin 962 oldu.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 19:26 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 19:38
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Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu.

Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

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