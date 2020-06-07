Bakan Koca uyardı: Tedbir azaldıkça tehdit artıyor

AA 07 Haziran 2020 Pazar 19:44 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 20:04

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı ve 914 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

- "TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:



"Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."