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Bakan Koca uyardı: 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu.

11 Haziran 2020 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 20:54
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 Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 1021 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

- "Tedbirleri terk etmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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