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Güncel

Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Sonucu belirleyen tedbirdir

Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 20:08 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:25
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." ifadelerini kullandı.

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