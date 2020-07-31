İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2020 Cuma / 10 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9908
  • EURO
    8,2463
  • ALTIN
    442.922
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri açıkladı!
Güncel

Bakan Koca son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.

31 Temmuz 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 20:41
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı. 982 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi vefat etti. 996 kişi ise Kovid-19'u yenerek taburcu oldu.

Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi. 4 milyon 800 bin 823 test yapıldı. 214 bin 535 kişi virüsü yenerek taburcu oldu.

Bakan Koca: "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi

Bakan Koca ayrıca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.