Bakan Koca son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri açıkladı!

31 Temmuz 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 20:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı. 982 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi vefat etti. 996 kişi ise Kovid-19'u yenerek taburcu oldu.

Böylece Türkiye'de toplam vaka sayısı 230 bin 873'e yükseldi. 4 milyon 800 bin 823 test yapıldı. 214 bin 535 kişi virüsü yenerek taburcu oldu.

Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/80ViZxAtTF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2020

Bakan Koca: "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." dedi

Bakan Koca ayrıca, "27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" açıklamasında bulundu.