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Güncel

Yeni vaka sayısı artıyor! Bakan Koca'dan kritik uyarı...

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:07
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

- "HASTALIĞIN YAYILIMI SABİT ORTAMLARDA, ÖRNEĞİN AİLE İÇİNDE HIZLI"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. "

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