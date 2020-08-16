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Güncel

Bakan Koca güncel verileri açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

16 Ağustos 2020 Pazar 20:32 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 20:44
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 230 bin 969 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız."

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