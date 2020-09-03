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Güncel

Yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 19:28
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 248 bin 87 oldu.

Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vaka sayısı 274 bin 943, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. "

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