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Bakan Koca güncel verileri açıkladı! 'Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

AA13 Eylül 2020 Pazar 19:35 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:59
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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