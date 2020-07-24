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Bakan Koca güncel verileri açıkladı: Koronavirüste son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

24 Temmuz 2020 Cuma 19:05 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 19:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, toplam COVID-19 test sayısının 4,5 milyona yaklaştığını ifade etti.

Koca ayrıca, "İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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