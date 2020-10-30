Bakan Koca güncel verileri açıkladı! Yeni hasta sayısı yükseliyor

30 Ekim 2020 Cuma 19:02 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:25

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.