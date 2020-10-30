İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2020 Cuma / 13 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3833
  • EURO
    9,7696
  • ALTIN
    506.711
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca güncel verileri açıkladı! Yeni hasta sayısı yükseliyor
Güncel

Bakan Koca güncel verileri açıkladı! Yeni hasta sayısı yükseliyor

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

30 Ekim 2020 Cuma 19:02 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:25
ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.