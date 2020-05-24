Bakan Koca'dan açıklama: Riskin daha da düşmesi için kurallara uymalıyız

AA 24 Mayıs 2020 Pazar 20:07 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:13

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 118 bin 694 oldu.

Bakan Koca "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." dedi.