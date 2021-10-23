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Güncel

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il vaka durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 17:38 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan'da oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan oldu. Bu illerde vaka oranları; Kastamonu 737,03, Zonguldak 702,63, Karabük 544,30, Kilis 380,97, Tunceli 214,52, Ardahan 432,61, Çankırı 333,63, Kahramanmaraş 378,63, Osmaniye 246,83, Erzincan 402,25 olarak kayıtlara geçti.

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