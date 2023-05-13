İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca ihale tarihini açıkladı: İnşaatına kısa sürede başlanacak
Güncel

Bakan Koca ihale tarihini açıkladı: İnşaatına kısa sürede başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihale tarihini açıkladı. Bakan Koca, 'İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihalesi, 20 Haziran 2023'te yapılıp inşaatına kısa sürede başlanacak.' dedi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 02:40 - Güncelleme:
Bakan Koca ihale tarihini açıkladı: İnşaatına kısa sürede başlanacak
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihalesinin 20 Haziran'da yapılacağını ve inşaatına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Beykoz Devlet Hastanesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin ihalesi, 20 Haziran 2023'te yapılıp inşaatına kısa sürede başlanacak. 500 yatak kapasiteli. Poliklinik sayısı 200, ameliyathane sayısı 22. Yoğun bakım yatak sayısı, 90'ı yenidoğan olmak üzere 139. Yetişkin ve çocuk diyaliz yatak sayısı 14. 125 bin metrekare kapalı alana sahip olacak İstanbul Beykoz Devlet Hastanemiz, çocuk, kadın doğum, onkoloji, KVC, ortopedi ve nöroloji hastanelerini içerecek." bilgisine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin bugünden hayırlı olmasını diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.