Bakan Koca il müdürleri ile görüştü

IHA 27 Kasım 2020 Cuma 00:14 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 00:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini görüştü.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir’de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.